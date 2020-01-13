團體辦投訴違紀教師工作坊　教總會長拒任講者 (20:40)

教育局稱，「香港家長及教育工作者聯會」並非教師中心的會員團體，教育局不會協辦及提供場地予該會舉辦活動。

據網上流傳的活動詳情，簡介稱「作為家長，關心子女，投訴違紀教師，是保護子女免受影響的有效方法」，講者包括主辦團體的家長義工，主講內容為「投訴違紀Make it EASY！」、「人人皆高手」投訴工作坊。

教總會長余綺華向本報稱上月收到主講邀請，講解教師操守，至本月初看到活動詳情，始知活動名為「違紀教師投訴工作坊」，她認為活動不恰當，「我都是老師，鼓勵別人投訴老師，不是太好」，而她所屬的教總，一直收到不少教師被投訴的求助個案，「我本會是不鼓勵咁投訴老師」，強調自己從來都是為教師做事，「大家都是同行」。她稱，除非主辦單位更改活動內容，否則一定不會參與。

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