【武漢肺炎】華婦泰國確診　屬首宗輸出個案 (19:15)

泰國衛生部稱，當局自本月3日起，在布吉、清邁等多個機場對來自武漢的旅客實施監測措施，發現12名旅客有病徵，大部分為流感，當中8名病人發高燒，在本月8日起被隔離。昨日（12日）其中一個實驗室樣本測試發現新型冠狀病毒，是當地首宗確診感染個案，亦是首宗新型冠狀病毒輸出個案。

泰國傳染病局總監Sopon Iamsirithavorn接受本報查詢時表示，患者本月8日乘坐由武漢直飛曼谷的航班，在機場被檢測出有疑似徴狀，包括發高燒等，但泰國當局未能掌握患者是否曾去過武漢濕街市。Sopon Iamsirithavorn表示，當局已監測16名在航班上與患者有密切接觸者，並為他們檢測，全部人都未有感染新型冠狀病毒。他說，航班上大部分是中國旅客，相信沒有香港人。

世界衛生組織（世衛）回覆本報查詢表示，正與泰國及中國當局跟進有關個案。世衛稱，在其他國家發現個案並非預計之外，世衛已就如何發現及治理感染新病毒患者發出指引。

衛生署回覆本報查詢時表示，就泰國傳媒報道當地確診一宗從武漢輸入的新型冠狀病毒個案，衛生署衛生防護中心正向世衛、泰國衛生部門及國家衛生健康委員會了解事件，正等待回覆，而世衛目前未有相關公布。中心正密切監察有關情況，並會進行風險評估，適時加強所需的港口衛生措施。

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