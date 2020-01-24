【法律年2020】鄭若驊引述高院判決：重覆和不斷升級的違法行為沒可能維持法治 (18:40)

鄭若驊說，在亂局下，暴力橫行，破壞行為猖獗，那就是暴徒統治而不是法治。為免警務人員在互聯網平台被起底及滋擾，高院在頒令繼續執行相應的臨時禁制令時指出：「重覆和不斷升級的違法行為在情理上是沒有可能促進和維持法治」，而「干犯這類罪行的人，稱之為『罪犯』也不為過。犯罪活動不會純粹因為犯事者自以為基於某個特定或可能更崇高的原因行事，便變成不是犯罪活動」。

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鄭若驊亦引述終審法院首席法官馬道立於2015年在英格蘭及威爾斯大律師公會國際法治講座，指出在具透明度的法律制度下，社會能夠觀察得知，獨立的司法機構是「以無懼、無偏、無私、無欺的精神主持正義」，並且提供附有理由的判案書，作為依照法律及其精神作出判決的佐證，彰顯法治的存在。

鄭若驊續稱，律政司按照《基本法》規定，嚴肅履行主管刑事檢控工作的憲制角色，不受任何干涉；所有檢控決定都是在考慮所得證據、適用法律及《檢控守則》所載的原則後所作出。

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