小一統一派位18及19日選校 (19:45)

教育局表示，學位分配組已發信給各有關家長，請他們在周六或周日前往指定的統一派位中心辦理選校手續，把填妥的表格交回同一個統一派位中心。倘若家長仍未接獲教育局的通知書，便須盡快致電2832 7700，向學位分配組查詢。

教育局指出，統一派位分為甲、乙兩部分。甲部佔統一派位學額的10%，為不受學校網限制的學校選擇，家長可選擇不超過3所位於任何學校網的官立或資助小學。

乙部佔統一派位學額餘下的90%，居於有關學校網的申請兒童的家長，須選擇列於其住址所屬小一學校網的統一派位選校名單內的小學；若申請兒童計劃跨境到港上學，家長則須選擇列於《統一派位選校名單（計劃跨境到港上學的申請兒童）》內的小學。

教育局提醒，如家長最近曾遷居或快將搬遷，必須盡快通知教育局學位分配組，以便家長可按他們的新住址填選所屬小一學校網內的學校。教育局續表示，家長在填報住址時，必須填寫真確住址，倘若家長被發現向當局提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。

教育局設有24小時自動電話查詢服務（電話：2891 0088），供家長聽取有關統一派位程序的資料。

其他報道：城大浸大第二學期開學 校內未見明顯衝突痕迹

其他報道：食安中心第二期賀年食品檢測結果 190樣本全過關

其他報道：理大第二學期開始須拍卡入校 學生校友反對設閘機