現代教育導師涉收買前學生獲DSE考卷機密　考評局證人︰其fb帖文答案與評卷內容一樣 (19:10)

兩名被告分別為43歲任職英文導師的首被告劉冠華，以及19歲報稱學生的次被告黃子軒。

雙方承認事實指出，黃子軒是劉冠華的前學生，黃子軒於2017年4月16日及17日擔任評卷助理，負責批閱英國語文科卷三（聆聽及綜合能力）甲部試卷。劉冠華曾於2016年10月至2017年8月四度轉帳1000元予黃子軒，當中包括涉案2017年5月13日當日，兩人於8月9日被廉署拘捕。但根據控罪，劉冠華只涉嫌向當時出任考評局評卷助理的前學生支付1000元報酬。

庭上播放兩被告於4月20日的Whatsapp錄音，當中劉冠華說要求對方列寫出改卷情況，劉冠華然後說，「咁比完我點呀，講收錢囉」、「收錢呀𡃁仔，出糧啦」。

時任考評局發展助理總經理蔡筱坤作供時表示，考評局會派發評卷參考予評卷助理，但須於每日交還。2017年英文科聆聽卷考試於4月8日舉行，劉冠華於21日在facebook發布與考試有關的帖文中，提及的答案與評卷內容一樣。

蔡筱坤接受盤問時，同意試卷錄音公開在香港電台播放，而考生可於試後討論考試內容，亦同意有經驗的教師或有水準的學生，可掌握答案；辯方問到，考評局沒有措施阻止監考員拍下試題帶走，蔡筱坤說，監考員為教師，相信教師的職業操守。蔡筱坤又提到，劉冠華在facebook的帖文提到，某題目只有三分之一人得滿分，辯方追問其是否屬實，劉冠華會否借題發揮，蔡筱坤回答稱不知道。

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