海洋公園財困　政府倡資助106.4億元　推遲80.63億政府貸款還款 (19:00)

全新定位 倡歷險作主題

海洋公園公司董事局主席孔令成指出，全新定位策略發展計劃建議把海洋公園定位為以歷險為主題，並以自然和保育為本的度假勝地。海濱樂園將會劃分為海洋廣場及蔚藍海灣，海洋廣場對外開放提供餐飲及表演，而高峰新景區將有五大主題區，包括叢林歷奇、太平洋之端、海角樂園、歷險谷及探險家海岸。

「瘋狂過山車」「滑浪飛船」「海豚接觸」將取消

計劃完成後，園內將有102項設施，當中26項新增，11項經翻新，而12個現有設施將關閉，例如「瘋狂過山車」及「滑浪飛船」，海洋劇場中的「海豚接觸」亦將取消。

商務及經濟發展局長邱騰華表示，目前本港正面對外圍環境影響，旅遊業受衝擊，相信注資及公園的新發展可增加旅遊業中長線的吸引力，認為計劃是及時和有需要，而且新計劃可為本港帶來經濟效益及新增職位。

旅發局主席彭耀佳博士對於海洋公園公布的發展藍圖表示歡迎，稱若計劃落實，加入新景點和高科技的遊樂設施，相信可進一步豐富旅客在港體驗，提升香港的旅遊吸引力。

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