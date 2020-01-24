【法律年2020】馬道立教你刑事審訊ABC　批評前要了解法庭程序 (18:30)

馬道立指出，與刑事法律程序有關法律完有4項，包括無罪假定、被刑事檢控告的人有權獲充分時間及準備答辯、被告有權盡早接受審訊，以及被定罪後有權提出上訴，這些權利均受《基本法》及《人權法案》保障。

馬道立說，絕大多數與近期社會事件有關的案件，在拘捕及落案起訴被告人後的首次法庭聆訊，控方均會向法庭申請給予時間，通常數周甚至更長時間，以便蒐集證據，向律政司就控罪是否合適索取法律意見，然後決定在裁判法院、區域法院還是原訟法庭才是適當的法院級別就控罪展開審訊，其間法庭不會聽取被告答辯。

同時為對控方公平起見，法庭會給控方時間為案件做準備。控方一旦準備妥當，便會提供所有相關的檢控資料給被告一方；被告一方亦必須獲得充足的時間考慮及準備其辯護。當控辯雙方都大致做好準備，案件便會進行答辯；若被告不認罪，案件就會在選定的法院級別排期聆訊，法庭會在實際可行的情況下安排最早的日期審訊。

馬道立強調，對於與近期社會事件相關案件，法院處理那些案件時與每一宗刑事案件的情況無異，法庭都會確保審判公平公正。若被告人需等候聆訊，便會有保釋申請的問題，這方面的法例十分明確：除非案件涉及某些特殊情況，例如有棄保潛逃或干擾證人的風險，否則法庭一般會准予保釋，做法與無罪推定的原則完全一致。

他續稱，法庭在審理刑事案件時，審訊結果取決於審訊時提出的證據是否充分有力，以及控方是否已履行其舉證責任，證明案情達至毫無合理疑點的舉證標準。馬道立強調公正審判的並不是指法庭必須因應被告人的個人或政治觀點，作出有罪或無罪的判決。

假如被告被定罪，法庭在量刑時基於個別案件的情況而應用相關的法律原則，絕不得任意判決，法律原則包括參照法庭特別是上訴法庭訂立的量刑指引，以及適當地顧及懲罰、阻嚇、預防和更生這些考慮因素。當刑事審判得出結果後，控辯任何一方若不滿意結果，均可依法上訴。

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