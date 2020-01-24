【法律年2020】戴啟思：大律師要堅守「不可拒聘原則」　為不受歡迎的客人或事辯護 (18:15)

戴啟思表示，他為曾在警署及裁判法院為因公眾秩序或其他罪行被捕者，提供法律協助的大律師及律師，向他們致敬。他指出，終審法院首席法官早前說過，法官不會因為被告的政治或者其他理念對他們有着不同的處理。同樣地，戴啟思認為大律師也不可以因為自己的個人觀念阻礙他們為市民提供法律服務，「在我們的專業守則裏有一原則叫作『不可拒聘原則』（Cab Rank Rule）。 該原則訂明無論大律師如何看待客人的品格或信念，只要客人願意付他一般的費用，而案件是他的執業範圍，他都不能拒接案件」。

戴啟思舉例稱，英國大律師Thomas Erskine在1792年曾為激進分子Thomas Paine辯護，Paine寫了一本書提倡若政府無法保障人民的天賦人權，例如思想、集會及言論自由，將該政府推翻將是合法的，被檢察總長控告煽動叛亂。當時許多大律師勸告Thomas Erskine不要接手該案件，因為這將令他永遠與Paine及其政治理念掛鈎，為對方辯護將會破壞他作為大律師代表政府的機會。Erskiner雖然輸了官司，但是他為Paine頑強而堅持原則的辯護，令他作為堅持自主獨立的大律師聲名鵲起，14年後成為司法大臣。

戴啟思表示，大律師將繼續為不受歡迎的客人或事由辯護 ，這不一定是因為他們想這樣做，而是因為這是他們的專業責任。

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