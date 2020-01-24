【法律年2020】馬道立明年退休籲珍惜法治　有信心「法官無懼無畏履行職責」 (18:10)

終審法院首席法官馬道立去年11月宣布，於2021年1月11日年屆65歲時如期退休，故今日（13日）是馬道立最後一次在法律年度開啟典禮致辭，他形容出任香港第二任終審法院首席法官是其專業生涯中最大的榮譽，即使時世帶來種種挑戰，遭受種種批評，司法機構的法官依然果敢堅毅履行司法誓言，馬道立說：「我可以充滿信心地說，我和我的法官同僚會堅定不移，無懼無畏地履行我們的職責」。
馬道立寄語大眾社會應珍惜法治，法治是凝聚社會的基石，一旦法治受到破壞，社會要復元將殊不容易。
馬道立說，法官的責任並非跟隨民眾（不論大眾或小眾）的意願而作出判決，法官必須確保審判公平公正，嚴格依循法律的要求，政治、經濟和社會因素完全不在考慮之列；假如法庭判案時在法律上出錯，可按機制一直上訴至終審法院。
他指出，法官職責重任是憲制所規定的職責，《基本法》述明法院行使審判權，行使審判權意指所有司法裁決均以法律為依據，別無其他考慮。《基本法》第92條訂明法官只根據其本人的司法和專業才能選用。根據《基本法》104條，所有法官就職時均須宣誓；司法誓言要求法官擁護《基本法》，盡忠職守，奉公守法，公正廉潔，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。
司法誓言包含司法獨立這個要旨，概念雖然簡單，但它對於法官該如何處理司法工作及履行憲制規定的職責，卻是至為重要，《基本法》和《人權法案》亦保證和規定確保每一個人均受法律約束，並須承擔法律責任，絕無例外。
馬道立續稱，司法機構及法官當然向社會負責，但至最重要的是，社會大眾必須正確認識公義的概念、香港的司法工作及法官的職責，方能明白和理解法治的價值所在。法治的各項要素，尤其是司法獨立，《基本法》已有說明及予以明確保證，不管時世好壞，不管何時總不會改變。
馬道立於2010年9月1日獲委任為香港終審法院首席法官。他於2001年加入香港司法機構，出任原訟法庭法官，2002年獲委任為上訴庭法官，翌年獲委任為高等法院首席法官。馬道立於1977年在英國伯明翰大學取得法學學士學位，1978年完成大律師資格考試課程。2012年6月他獲頒授大紫荊勳章。
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