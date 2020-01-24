【法律年2020】馬道立明年退休籲珍惜法治　有信心「法官無懼無畏履行職責」 (18:10)

馬道立寄語大眾社會應珍惜法治，法治是凝聚社會的基石，一旦法治受到破壞，社會要復元將殊不容易。

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馬道立說，法官的責任並非跟隨民眾（不論大眾或小眾）的意願而作出判決，法官必須確保審判公平公正，嚴格依循法律的要求，政治、經濟和社會因素完全不在考慮之列；假如法庭判案時在法律上出錯，可按機制一直上訴至終審法院。

他指出，法官職責重任是憲制所規定的職責，《基本法》述明法院行使審判權，行使審判權意指所有司法裁決均以法律為依據，別無其他考慮。《基本法》第92條訂明法官只根據其本人的司法和專業才能選用。根據《基本法》104條，所有法官就職時均須宣誓；司法誓言要求法官擁護《基本法》，盡忠職守，奉公守法，公正廉潔，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。

司法誓言包含司法獨立這個要旨，概念雖然簡單，但它對於法官該如何處理司法工作及履行憲制規定的職責，卻是至為重要，《基本法》和《人權法案》亦保證和規定確保每一個人均受法律約束，並須承擔法律責任，絕無例外。

馬道立續稱，司法機構及法官當然向社會負責，但至最重要的是，社會大眾必須正確認識公義的概念、香港的司法工作及法官的職責，方能明白和理解法治的價值所在。法治的各項要素，尤其是司法獨立，《基本法》已有說明及予以明確保證，不管時世好壞，不管何時總不會改變。

馬道立於2010年9月1日獲委任為香港終審法院首席法官。他於2001年加入香港司法機構，出任原訟法庭法官，2002年獲委任為上訴庭法官，翌年獲委任為高等法院首席法官。馬道立於1977年在英國伯明翰大學取得法學學士學位，1978年完成大律師資格考試課程。2012年6月他獲頒授大紫荊勳章。

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