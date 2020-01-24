【法律年2020】馬道立：成立小組研有效處理反修例案件　迅速處理有好處但公平審訊至為重要 (18:00)

過去7個月反修例運動引申大量法庭案件，終審法院首席法官馬道立今日（13日）在法律年度開啟典禮的演辭中表示，司法機構較早前已成立專責工作小組研究法院如何以最佳的方式迅速處理這些案件，當中包括延長開庭時間，將就建議諮詢相關持份者。馬道立強調，迅速處理案件雖然有其好處，但必須謹記公平的審訊才是至為重要。
保安局長李家超本月18日於立法會表示，自去年6月9日至今年1月2日，警方在大型公眾活動中共拘捕6943人，當中338人獲無條件釋放。李家超指出，被捕的6943人中涉及多種不同罪行，包括參與暴動、非法集結、縱火、傷人、襲擊致造成身體傷害、刑事毁壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。當中1082人已經或正在進行司法程序，338人獲無條件釋放，5523人的案件仍在調查中，包括保釋候查和拒絕保釋後被釋放候查。
馬道立今在法律年度開啟典禮稱，過去7個月社會上一些關係到每個人的事情，社會亦對司法機構提出了不少問題，對法庭的工作及法官表達了不少意見，雖然大部分都是中肯的，但遺憾的是部分是建基於錯誤的觀念和出於誤解，有些說法甚至近乎不能接受。
馬道立續稱，人人均有權就法庭的工作表達意見，亦不應期望每宗案件的裁決都備受贊同，但當有人純粹因為不滿案件的裁決結果而作出各種抨擊，指法庭並非公正無偏，法律制度並非完善健全，又或針對法官作出極為冒犯的人身攻擊，便有需要向社會大眾闡明法律如何運作，以正視聽。
他認為，批評和評論必須有理可據。就與近期社會事件有關的案件而言，法治經常被認為是香港的核心價值，是香港賴以成功的基石，若大眾全然接受這個概念，就必須明白法律如何運作。
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