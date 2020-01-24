【法律年2020】馬道立：成立小組研有效處理反修例案件　迅速處理有好處但公平審訊至為重要 (18:00)

保安局長李家超本月18日於立法會表示，自去年6月9日至今年1月2日，警方在大型公眾活動中共拘捕6943人，當中338人獲無條件釋放。李家超指出，被捕的6943人中涉及多種不同罪行，包括參與暴動、非法集結、縱火、傷人、襲擊致造成身體傷害、刑事毁壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。當中1082人已經或正在進行司法程序，338人獲無條件釋放，5523人的案件仍在調查中，包括保釋候查和拒絕保釋後被釋放候查。

馬道立今在法律年度開啟典禮稱，過去7個月社會上一些關係到每個人的事情，社會亦對司法機構提出了不少問題，對法庭的工作及法官表達了不少意見，雖然大部分都是中肯的，但遺憾的是部分是建基於錯誤的觀念和出於誤解，有些說法甚至近乎不能接受。

馬道立續稱，人人均有權就法庭的工作表達意見，亦不應期望每宗案件的裁決都備受贊同，但當有人純粹因為不滿案件的裁決結果而作出各種抨擊，指法庭並非公正無偏，法律制度並非完善健全，又或針對法官作出極為冒犯的人身攻擊，便有需要向社會大眾闡明法律如何運作，以正視聽。

他認為，批評和評論必須有理可據。就與近期社會事件有關的案件而言，法治經常被認為是香港的核心價值，是香港賴以成功的基石，若大眾全然接受這個概念，就必須明白法律如何運作。

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