城大浸大第二學期開學　校內未見明顯衝突痕迹 (17:26)

城大今日開學，校園保安人數增多，員生須於入口拍卡進入校園，訪客則須出示預先登記到訪的二維碼，並由相關職員前來帶領。校園內的文宣塗鴉大部分已被清理，只留下民主牆，九龍塘歌和老街學生宿舍天橋則沒有開放。校方今亦安排學生於校園入口提醒其他員生出示證件入內，校內派發曲奇和免費咖啡、爆谷，歡迎學生回校。

城大會計系三年級內地生繆同學感覺今日開學稍為平靜，但從其他同學得知學校修復很快，學校亦不停電郵學生更新狀況，故沒有特別擔心開學，又說對於香港社會狀況會「再觀察一下」。他表示曾聽聞有同學因香港局勢考慮轉校，但自己並無這樣打算。

浸大亦於同日開學，員生回校須拍卡進校，校內大部分文宣和塗鴉均沒有清走，校園內沿途可見地上和牆身有不少塗鴉，校內咖啡店Pacific Coffee圍起圍板，師生須繞路進入；另一所咖啡店Starbucks則無破壞痕迹。就讀社會學三年級的陳同學稱校園一向「死氣沉沉」，今日開學較以往「更死氣一點」，在校內不見交換生。

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