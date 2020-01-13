哮喘翁換喉不治研死因　屯院主管：事主或自行「揈甩」喉管 (16:33)

死者邱名伴（終年74歲）生前患哮喘及肺阻塞。2016年5月12日他由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。

法庭繼續傳召時任屯門醫院深切治療部顧問醫生兼主管陳勁松作供。關於5月14日、即事主逝世兩日前的「甩喉」事件，他推測事主常在半夜氣喘，可能哮喘發作，或因插喉不適而自行「揈甩」喉管，令喉管的連接位置鬆脫。家屬引述院方在會議指出，醫生查看護士的「紙仔」時才揭發事件，陳勁松否認「紙仔」一說，他表示，護士把事件正式記錄在電腦系統，「唔覺有人怠惰或欺騙」。

事主在5月16日凌晨兩度「換喉」，最終不治，陳勁松解釋，首次換喉是因為喉管內的小球「爆咗」，「一星期都有一兩次爆波，唔係罕見事」。在12分鐘後，醫生再度換喉，事主同時心跳停頓，需要急救。陳勁松指出，事主當時呼吸困難，醫生懷疑喉管堵塞氣道，便再換一次。

家屬問及頻繁換喉之下，如何確認插喉的位置，陳勁松形容，事主服用過肌肉鬆弛劑、身體靜止，插喉就好像「放支筆入筆筒」，難度不大。在家屬質問下，陳勁松否認有醫生「插錯入食道」。他以喉管插肺猶如「泵氣入氣球」作比喻，會有空氣反彈呼出；相反，喉管插胃似「泵氣入膠袋」，沒有反彈壓力。他指出，事主的喉管有呼出空氣，證明醫生插喉的位置無誤。聆訊明（14日）續，為事主換喉的醫生林棋煒將出庭作供。

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