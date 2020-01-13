凱詩美容顧客投訴半年花70多萬元貨不對辦　民主黨促海關跟進 (14:59)

記者就涉作出虛假陳述一事，到位於旺角始創中心的凱詩美容分店向職員查詢，職員表示沒有回應，又澄清員工上班皆簽妥僱傭合約。

一直光顧凱詩美容的A小姐屬已退休人士，於2018年初買了6萬元療程後，同年4月初被凱詩美容總監游說講買無限美容療程合約，為期一年半，金額48萬元。美容院承諾把年期延長至3年、把早前購買的療程價值加至新療程、可做任何療程，A小姐被游說繳付3萬元訂金。其後，該總監聲稱公司將舉行選美比賽，並已內定A小姐中選，勝出所得的現金獎可抵消療程費用，令A小姐於同年5月繳付餘下的39萬元，其後再先後買16萬元「無針埋線」療程及5萬多元白松露滋潤美容療程，半年內合共花70多萬元。

同年10月，負責A小姐的美容顧問及美容師相繼離職，沒有美容師願接手她的療程，A小姐多次投訴不果，同時發現凱詩單據寫的療程價值與她購買的有出入、以身體按摩油作為面部精華油。A小姐指凱詩只稱已解僱該名總監，又稱一切事件與凱詩無關，又指若A小姐再投訴，將沒有人替她做療程。

凱詩美容前員工B小姐指出，2018年12月獲邀到凱詩，但入職兩周仍沒簽僱傭合約，她便離職，而2019年7月再獲邀轉職，每月包薪15萬元，但及後入職一個半月僅獲7萬元薪酬，已報警及向勞工處投訴。

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