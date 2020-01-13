理大第二學期開始須拍卡入校　學生校友反對設閘機 (15:15)

【15:15】理大校方在各入口設閘機，教職員及學生須拍卡入校。理大學生校董李傲然批評，校方設閘機前沒有諮詢學生，而閘機對學生造成不便。他又指出，校方雖然向學生發電郵，稱閘機是臨時措施，但沒有定下拆閘機的時間表，質疑校方想永久設閘機。

理大學生會早前發起聯署反對設閘機，李傲然說，暫時收到約5000個聯署，主要來自學生及校友。他說會有下一步行動，要求校方拆除閘機，但沒有透露行動詳情。

【14:57】今早校內人流不多，之前校內多處被塗鴉，現已被清理，校方亦已清理平台的雜物，小部分地方被圍板圍封，有工人重鋪地磚。在近呂志和樓的平台，天花被熏黑，大樓有大幅紅色外牆剝落，仍未重鋪，工人圍起該處復修，連帶鄰近連接尖東的天橋亦被封閉。

去年11月示威者佔領理大時，學生飯堂衛生環境惡劣，傳出惡臭。飯堂今早重開，校方說已多次消毒飯堂，已無異味，亦在飯堂檢驗細菌、食水，確保飯堂符合衛生條件，並更換全部廚房用具。

警方包圍理大時，有示威者在通往Z座的天橋游繩逃走。現時該橋仍被封閉，橋面留下雨傘、頭盔等雜物。校方說，橋面本鋪設木板，衝突期間木板被燒爛，需時重鋪木板及為大橋檢測。現時師生若需要到Z座，須先離開校園，經漆咸道南的隧道到達。

理大衝突期間，警方在校園周圍發射逾千枚催淚彈。理大一年級工程學院學生譚同學說，雖然校方已做環境檢測，確保校園安全，但他仍擔心校內有催淚彈殘餘物，為保障自己，決定戴口罩回校。

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