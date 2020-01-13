傅家俊入稟向前經理人取回facebook管理權 (14:05)

原告為傅家俊，被告依次為前經理人公司Passion Marketing Co Ltd.、外號「丹尼爾」的體育評述員的陳恩能和公司董事李慧雅。

入稟狀顯示，傅家俊於2016年4月起創立facebook專頁「Marco Fu 傅家俊」，由他本人管理及擁有，並以該專頁接洽工作。2017年3月1日，傅家俊與被告公司簽署運動員經理人協議，次被告和第三被告為被告公司董事，原告遂授權兩名被告成為專頁的管理員，讓他們代為管理專頁，不久傅家俊及其妻則由專頁的「管理員」變成「編輯」。

2018年起至2019年7月27日期間，傅家俊聲稱在未得他同意下，次被告將傅家俊及其妻降為「版主」，令原告無權發布、編輯、刪除專頁帖文。

原告在2019年6月4日單方面要求終止與首被告公司的經理人協議，首被告亦在9月10日接受雙方解約。原告指出，雙方最遲在9月11日已完全終止合作關係，即被告在同日失去專頁的管理權，原告並無同意或授權被告繼續代表原告管理專頁。

原告事後4次去信被告一方，警告對方無權在原告的專頁發布、刪除、編輯帖文，若作出以上行為即涉嫌違反《版權條例》；不應在其專頁的填上被告一方的聯絡資料，亦不應拒絕讓原告成為專頁「管理員」，以及應移除次被告及第三被告在專頁上的任何管理權限。

原告要求法庭澄清，被告自2019年9月11日起已非原告經理人，即原告當日起成為facebook專頁的唯一管理人，故首被告不合法管理其專頁。原告另要求法庭下令，原告須成為專頁的管理員，並移除被告一方所有人的管理權限。

原告另要求頒令禁制被告一方使用該專頁，或使用「Marco Fu傅家俊」及相似字眼開專頁或接洽工作，並要求被告賠償相關損失，但沒有列明金額。

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