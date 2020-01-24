【逃犯條例】7泛民涉阻議員開會案准押後　官︰等梁國雄搶文件案上訴裁決結果 (13:22)

7名被告依次為新民主同盟范國威（53歲）、朱凱廸（42歲）、民主黨林卓廷（42歲）、公民黨郭家麒（58歲）、區諾軒（32歲）、街工梁耀忠（66歲）及人民力量陳志全（47歲）。7人應訊前在法庭外會見傳媒，他們表示絕不認罪，范國威更說「大聲、清楚、挺直我嘅腰骨去講，我係不會認罪」。

控方表示，上訴庭今年5月會就立法會前議員梁國雄2016年「搶文件」案開庭審理，由於該案與本案有類近之處，控方須等待該案裁決結果才可處理本案，故將案件押後至8月再訊。辯方沒有反對押後，裁判官遂將案件押後至8月28日再訊。

7名被告共被控5項違反《立法會權力及特權條例》第19（a）條，即於今年5月11日在立法會會議室1，分別襲擊、妨礙或騷擾陳恒鑌、周浩鼎或葛珮帆議員。

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