男子高翔苑紀律部隊宿舍墮斃　警譴責造謠者稱警推下致命 (20:48)

警方稱，初步調查顯示事主並非上址住客，在今早約8時許獨自前往上址，乘住客出入時經正門進入其中一幢大廈，並獨自乘坐電梯至29樓，過程中並沒有其他人進出過電梯。

事主隨後於29至30梯間從窗戶拋下背包，然後再墮下身亡。由事主獨自步出電梯至墮樓期間，沒有居民聽到任何爭吵聲音，現場亦沒有發現打鬥痕迹。現場梯間只有一個闊約3呎，離地高約5呎的窗戶可以打開，其餘窗戶均是密封式的，而窗戶旁的牆上發現有鞋印。

死者身上沒有發現任何可疑傷勢，亦沒有在任何反修例活動中被捕。死者死因有待驗屍後確定，案件暫時沒有可疑，觀塘警區刑事調查隊正在跟進調查，案件暫列作「自殺」案處理。

警方強烈譴責別有用心的人造謠生事，誣衊事主是由警方從高處推下致命。警方希望造謠生事的人可以尊重死者及其家人，不要再作毫無根據的揣測及指控。

【17:48】警方指出，死者34歲姓郭，相信由高康閣梯間墮下，在現場沒有檢獲遺書，初步認為事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

【14:25】有片段拍攝到死者墮樓一刻。片中可見，死者墮樓前半身跌在欄外，約數秒後，其雙腳曲起、跪在欄上，及後整個人翻滾墮下。

現場消息指出，死者並非居於上址。有目擊者稱，死者墮樓前數分鐘，其背包先被拋下，大廈保安見狀即在場拉起膠帶圍封，未幾死者便從高處墮下。警方在其背包檢獲一張出世紙、一本紅色護照、電話及眼鏡。死者父親及一名親友其後到場認屍。刑事偵緝隊探員及防暴警已到場調查。

【11:43】上午8時42分，保安報案稱，一名男子倒臥於油塘高翔苑高康閣紀律部隊員工宿舍對開。救護人員接報到場，證實男子已經死亡。警方封鎖現場，正調查男子身分及墮樓原因。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

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