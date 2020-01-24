粉嶺PTU基地深夜傳懷疑槍聲　警︰不時有常規演練　區議員質疑警說法 (10:47)

根據網上一段約40秒的片段，當時粉嶺機動部機基地環境漆黑一片，其後突然有人大聲呼叫「救命」及「你再嘈就拔槍」，緊接出現一束火光及傳出一次懷疑槍聲，然後有人以強力電筒搜索。從另一片段所見，粉嶺機動部機基地內清晰可見警車的閃燈，其後傳出一下疑為槍聲的巨響。

北區區議員劉其烽表示，警方回覆稱當時機動部機（PTU）正在演練，但認為警方所謂的「演練」十分欠缺說服力，已要求警方馬上公開當時所有相關任何事故的紀錄，向公眾作出詳細交代，同時會聯同陳惠達及林淑菁議員在區議會上向警方提出質詢。

由另外7名新任北區區議員組成的北區連線亦指出，警方向他們稱當時正演習案件，當中有人扮演反抗者，因此會有槍聲及呼救聲，然而認為警方不但於深夜在民居附近演習開槍，「演習」過程中更對說出救命的反抗者開槍，質疑「演習」說法疑點重重。

記者向警方查詢有關事件，警方僅回覆稱不時會進行常規演練， 以令人員更專業及有效地執行職務及應付突發事件。

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