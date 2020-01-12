8男3女膺傑出學生　馬時亨︰無論目的多高尚　勿令父母擔心 (20:45)

教育大學校董會主席馬時亨出席頒獎禮，他致辭時說，近來在電視見到有學生在街上「做嘢」，他作為父母很擔心；又表示無論學生期望有多高、目的有多高尚，都不要令父母擔心。他也寄語學生，日後在社會發展不應只顧賺錢，要為社會付出。

今屆其中一名得獎學生、來自陳瑞祺（喇沙）書院的中六生劉宇嘉，報讀了港大的政治學及法學課程。他表示，政府擁有較多資源，希望日後可進入政府工作，在建制內改變社會。

反修例風波下，不少年輕人對政府失去期望，劉宇嘉認為做每件事都要抱有希望，「不可當作死局」。他又表示，現時政府公信力不高，要解決問題，政府班子就須「除舊迎新」。

去年10月，中西區名校聖保羅男女中學向家長發信，指學生不可利用學校宣示政治立場或主張。來自該校的得獎中六生孫仲文指出，校內有平台及足夠機會讓學生討論事件，認為校內情況不是傳媒形容般「壓制」。他又稱，同學之間的意見沒有強烈分歧，反而有建設性的討論。

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