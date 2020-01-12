季炳雄料本周六出獄後即遞解出境　懲教署︰不回應個別個案 (19:33)

1980年代本港屢爆發警匪槍戰，張子強、葉繼歡及季炳雄被稱為「三大賊王」，相繼被捕及入獄，現僅餘季炳雄尚在人世。

一般而言，若在囚人行為良好，可獲扣減三分一刑期。綜合消息，59歲的季炳雄獲扣減刑期後，已在赤柱監獄服刑17年，將提早於本周六早上出獄。據悉，季炳雄沒有香港身分證，但持有有效的美國護照，按一般程序會被遞解出境。消息稱，考慮到保安風險及季炳雄的身分，屆時料由懲教署車輛接載他前往機場，飛虎隊會沿途戒備，其後他會乘搭飛機返美國。

季炳雄於1980年代犯下多宗械劫珠寶金行等大案，並於2001年與同黨在旺角遇警方截查，近距離開槍擊傷兩名警員。季於2003年在飛虎隊圍剿下被擒，警方在其「賊竇」檢獲多支槍及子彈。2005年，季被判「管有槍彈及爆炸品」、「使用槍械意圖拒捕」等多項罪成，判囚24年。2009年，季被指聯同其他囚犯，企圖阻止另一囚犯於謀殺案中出庭作供，最終妨礙司法罪名不成立。

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