【武漢肺炎】港增6宗懷疑個案　網上基因庫公開新型冠狀病毒顯微鏡照片 (18:56)

衛生防護中心今日（12日）亦表示，已接獲國家衛生健康委員會通報，將與世衞分享武漢肺炎病例群組個案相關的新型冠狀病毒基因排序，亦已將基因排序上載至網上基因庫「GISAID」。GISAID網站則上載了一張由中國疾控中心提供的新型冠狀病毒在顯微鏡下的圖片。

根據衛生防護中心資料，新增的6名患者年齡介乎8至67歲，其中2人對甲型H3流感病毒呈陽性反應，1人對甲型H1流感病毒呈陽性反應，3人未有陽性化驗結果。但中心方面表示，有關病人已接受嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）相關冠狀病毒的分子測試，結果亦呈陰性反應。

另外，衛生防護中心表示，食物及衛生局副局長徐德義、衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫院管理局總感染控制主任賴偉文，將由國家衛健委安排到武漢考察，特區政府代表團回港後將交代考察情況。

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