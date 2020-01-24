【逃犯條例】愛丁堡集會後有人擬轉往英領館聲援被捕者　防暴警金鐘佈防【多圖】 (19:33)

【18:42】英國領事館外只有施女士一人留守，她自去年11月中一直留守領事館外露營。她說領事館一直同意留守者晚上在領事館外的灰色台階上露營。昨午，數名年輕人前來製作連儂牆，突然有警察到場要求搜查眾人物品，其後拘捕一名女子。施女士稱年輕人只是貼便條貼，沒有破壞。

本報記者訪問施女士期間，有防暴警要求記者離開，指記者阻礙通道，當時行人路上只有施女士及三名記者。記者重申只是正常採訪後，防暴警離去。

【18:28】一名女子於太古廣場外法院道被捕，現場消息稱她袋中有拍攝工具。另有一男子被帶走。而一名身穿記者反光衣的女子亦被截查，其後獲放行。有3名身穿反光衣，相信是急救員的人被截查。

【18:15】愛丁堡廣場集會結束後，有約20人拉大隊離開，相信是應網上號召前往英國領事館，聲援昨日被捕的示威者。其間有5名男子在高等法院外被防暴警截查，防暴警搜身後放行。

另外，約30名防暴警在太古廣場通往香港公園的電梯口佈防，多名途人被截查。記者欲拍攝時，警方以「做緊嘢」為由，要求到對面馬路。

【17:32】大會宣布，有3.6萬人參加集會。

【16:35】民間集會團隊今日（12日）下午於中環愛丁堡廣場發起「天下制裁集氣大會」，近千人參加。團隊發言人劉頴匡表示，集會的主要訴求為敦促港府今年舉行一個沒有功能組別、沒篩選的立法會選舉，否則將促請美國執行《香港人權與民主法案》，及促請澳洲及歐洲制定類似的人權法案。

集會上有人高舉各國國旗。其中手持英國國旗的居港英國公民Amy（化名）表示，出席集會有3項訴求，分別是促請英國政府給予香港示威者政治庇護、制定類似美國的人權法案及英國國民（海外）護照（BNO）擴權。她提到昨日（11日）有示威者在英國駐港總領事館外被捕，認為事件不可思議；以她所知，自去年11月中起有人在英領館外露營，領事館職員曾一度交涉，但最後同意開放領事館外地方供示威者露營。她希望英領館澄清有否同意警察到場執法。

劉頴匡又表示，已向警方申請下周日（19日）舉行「天下制裁大遊行」，惟仍未與警方開會，對獲發不反對通知書「信心一半半」，亦擔心即使遊行獲批，路線會被大幅修改，或被突然中止遊行。

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