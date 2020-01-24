【逃犯條例】中環愛丁堡3.6萬人集會　促港府舉行沒篩選立法會選舉【多圖】 (17:35)

【16:35】民間集會團隊今日（12日）下午於中環愛丁堡廣場發起「天下制裁集氣大會」，近千人參加。團隊發言人劉頴匡表示，集會的主要訴求為敦促港府今年舉行一個沒有功能組別、沒篩選的立法會選舉，否則將促請美國執行《香港人權與民主法案》，及促請澳洲及歐洲制定類似的人權法案。

集會上有人高舉各國國旗。其中手持英國國旗的居港英國公民Amy（化名）表示，出席集會有3項訴求，分別是促請英國政府給予香港示威者政治庇護、制定類似美國的人權法案及英國國民（海外）護照（BNO）擴權。她提到昨日（11日）有示威者在英國駐港總領事館外被捕，認為事件不可思議；以她所知，自去年11月中起有人在英領館外露營，領事館職員曾一度交涉，但最後同意開放領事館外地方供示威者露營。她希望英領館澄清有否同意警察到場執法。

劉頴匡又表示，已向警方申請下周日（19日）舉行「天下制裁大遊行」，惟仍未與警方開會，對獲發不反對通知書「信心一半半」，亦擔心即使遊行獲批，路線會被大幅修改，或被突然中止遊行。

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