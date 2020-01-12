【元朗遊行】建制團體遊行促警嚴懲拘捕林卓廷　《明報》記者遭推撞腳踢 (15:38)

【15:26】遊行隊伍到達元朗警署終點，元朗廣場天橋一帶有大批防暴警戒備。

【14:46】《明報》記者行經遊行隊伍，被包圍要求交代身分。記者表明是《明報》記者後，受大批集會市民包圍起哄，其間一度被推撞及腳踢，又強行扯開記者面罩，最後由防暴警拉開市民才了事。

【14:27】遊行隊伍出發。有「珍惜群組」成員聚集及叫口號期間，有人在附近巴士站高叫「光復香港，時代革命」，雙方有零星口角，一班防暴警隨即到附近巴士站查看。

【14:20】過百名成員下午在元朗西鐵站聚集，高叫「嚴懲林卓廷，捉佢上法庭」，又拉起「沒有林卓廷入元朗就沒有721」的橫幅。現場參加遊行的一名自稱姓鄧的男子，則批評記者針對元朗白衣人。

遊行已獲警方發出不反對通知書。根據警方網站，遊行路線由元朗西鐵站地下近B2巴士站對出空地出發，途經朗日路、元朗安樂路（西行）、橫洲路（南行）、元朗安寧路（西行）、媽廟路（南行），終點是元朗警署正門。

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