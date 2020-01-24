陳肇始：流感疫苗接種劑量較去年同期增17%　張建宗︰新春醫管局普通科門診擴展至18區 (14:15)

陳肇始表示，醫管局已為流感高峰期採取多管齊下的應對措施，包括向醫院聯網預先撥款7.32億元，讓前線管理人員可及早安排人手及支援配套，配合增加病牀及其他應變措施的部署，應對預期增加的工作量。她又稱，醫管局在2019至20年度計劃加開506張新病牀，亦已因應冬季及流感高峰期服務需求預留資源，增加約900張病牀。

陳肇始提醒農曆新年前往外地旅遊的市民，出發前需特別留意目的地的流感情況，到訪受流感影響地區時，應做好個人保護措施，注意個人衛生。

新春醫管局普通科門診擴展至18區 張建宗籲善用私家醫生服務

武漢爆發病毒性肺炎，政務司長張建宗今早發表題為〈矢志改善民生 關心市民需要〉網誌，指出香港已踏入冬季流感高峰期，以往只有14區有普通科門診在農曆新年假期期間維持服務，醫管局今年會把服務擴展至全港18區，以方便有需要的市民及減低公立醫院急症室的負荷。他亦鼓勵市民在流感高峰期，善用私人執業醫生和私家醫院提供的服務。

武漢肺炎 相關報道：

基因圖譜曝光 武漢肺炎八成似SARS 袁國勇：內地近兩成個案嚴重 春運至需加強戒備

首宗肺炎死者 常在華南海鮮市場採購