灣仔元朗「黃店」遭刑毁　口罩男持槌擊碎玻璃餐桌 (11:20)

警方接報到場，經初步調查，將案件列作刑事毁壞及襲擊致造成實際身體傷害處理，交由灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進，暫時未有人被捕。

店內閉路電視拍攝到事發一刻，有4名戴口罩男子持槌闖入店內，擊碎卡位玻璃、餐桌及落單機屏幕，過程約20秒，4名男子事後拔腿逃去。文華饕記今（12日）凌晨於facebook發帖文，上載了店內受損情況的影片。片中可見，收銀機、落單機屏幕被擊碎、出現「蜘蛛網」狀裂痕，玻璃碎及零錢散落一地，兩隻Pepe公仔跌在地上。

文華饕記於帖文表示，大門玻璃，全部電腦、電視、枱、櫈均被嚴重破壞；其後再發帖文稱，店內有小量玻璃碎、清潔需時，所有電腦嚴重損壞，未能落單，故今日營業時間不定。

記者今早到場所見，工人正於大門外封上圍板。職員稱負責人尚未返店，暫未營業。

元朗「黃店」遭3漢大肆破壞

另外，同被評為「黃店」、位於元朗教育路26至34號的水門雞飯，昨晚10時許亦遭約3名年約20至30歲、戴口罩及鴨舌帽男子闖入大肆破壞，3男事後逃去。水門雞飯於facebook上載閉路電視片段，事發時店內有食客正用餐，2名口罩男闖入，其中一人踢跌店內枱櫈，並以槌破壞，片中可見事發時有小童在場。

水門雞飯於帖文表示，事件令在場多名食客和員工受驚，幸未有人受傷、「無奈已對當場幾名只有五六歲嘅小朋友受驚造成心靈創傷」，以及對餐廳對所有受影響顧客致歉，又稱絕對不會向惡勢力低頭、「堅守我哋嘅信念去支持香港人」。

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