英國駐港總領事館外有人塗鴉　警拘一少女惹領館範圍執法爭議 (23:53)

網上有人呼籲市民今午2時到金鐘連儂牆貼上感謝「勇武手足」的文宣或便利貼，並於晚上7時起繼續在18區的連儂牆貼上文宣。警方高度關注，上午在facebook發帖文，表示6月9日至今涉及「連儂牆」的拘捕人數為100人，下午3時許警務處長鄧炳強亦到上水一帶視察。

下午1時許，連接政府總部的海富天橋上約有10名懲教署特別任務警察駐守戒備。現場所見有10多個戴着口罩的人坐在一旁，未見有人製作連儂牆。接近3時，有人分別前往波斯富街天橋貼文宣，亦有部分人到本來已有一批示威者長期留守的英國總領事館一帶靜坐及展示海報。

其後，網媒「實媒體」報道，有防暴警察驅逐在英領館駐守的人，以索帶扣起一名女生的雙手，將其拘捕。警方消息稱，當時有人在領事館外的馬路及石壆以噴漆塗鴉，包括寫上「History will judge」字樣，警方截查後拘捕一名15歲少女，警方行動前有知會領事館。

英國外交及聯邦事務部發言人表示，有留意到在一個英國駐香港領事館外長期舉行的示威中有警察出現。消息稱，警方與示威者對話的地方，是領事館大樓租借的範圍，並非外交領土。被問及是否今日下午通知香港警方有人塗鴉，發言人促本報與香港有關當局聯絡。

警方消息人士表示，就事件索取法律意見作檢控時，會考慮執法地點這一點，會調查該地點是由誰管及能否執法。

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