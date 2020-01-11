香港眾志棄「自決」　宗旨改「推動香港民主進步價值」 (19:42)

對於放棄「自決」綱領是否與避免未來選舉被取消資格（DQ）有關，香港眾志副主席鄭家朗回覆查詢時表示，政權一直強力封殺香港眾志，認為不會因為他們修改綱領，政權就會調整容許他們入閘參選的機會。他強調，修改綱領不是因猜測政權做法而作出，「是因為不提倡民主自決，覺得現時民主和自由在社會中才是最大共同價值，想爭取此兩個價值」。

鄭家朗又稱，不排除香港眾志會否在9月立法會選舉派人出選，但暫時未有決定。

本報向早前參選區議會選舉被DQ的香港眾志秘書長黃之鋒查詢，修改宗旨是否為免再因「民主自決」立場被DQ、為何突然放棄此綱領。他回應稱「修改宗旨是為了令眾志更概括闡述工作方針以及計劃，聚焦於強化公民社會、團結民主力量、推動進步價值，進一步鞏固香港民主運動的根基」，但未有回應是否與避免DQ有關。

時任香港眾志常委周庭於2018年參選立法會港島區議席補選時，被選舉主任以她鼓吹或推動「民主自決」，不可能擁護基本法為由而裁定其提名無效；眾志主席林朗彥同年受訪時，曾稱不會放棄「自決」綱領。去年黃之鋒參與區議會選舉，亦被選舉主任質疑他擔任眾志要職，未與眾志的自決主張劃清界線，認為他並非真心摒棄港獨作為自決前途的選項，亦非真誠地擁護《基本法》，裁定其提名無效。

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