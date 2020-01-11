港人烏克蘭辦反修例展覽　中國大使館烏國外交部阻撓 (20:23)

一班香港人籌辦有關反修例運動的歐洲巡迴展覽，早前已在德國自資舉辦了三次展覽及一次講座。團隊正準備當地時間今晚（11日）在烏克蘭基輔舉行展覽，惟近日收到烏克蘭外交部的電話及中國駐烏克蘭大使館的信件，警告他們取消展覽。
展覽團隊Free Hong Kong Exhibition在社交網站發表聲明，並附上烏克蘭外交部及中國駐烏克蘭大使館的信件，引述中國大使館指他們干預中國內政，要求取消展覽。聲明強調團隊旨在把香港的事情帶到基輔，鼓勵當地人討論，強調團隊不主張暴力。
聲明指出，團隊經討論後，認為自己沒有做錯事，並拒絕受欺壓及恐嚇，表明支持表達自由，故決定繼續舉辦展覽，惟籌劃展覽的香港人不會到展覽現場，亦會調整展品。展覽將在當地時間晚上7時（香港時間1月12日凌晨1時）於基輔Kurenivka Palace開幕。
展覽團隊成員接受《明報》查詢時表示，團隊中的港人不會出席展覽，或會以視像形式參與，並交由當地人協助處理展覽。成員指出，展覽原定會有一條反送中運動的時間軸、一條有關「反送中」運動國際新聞的影片、一批照片，並會設有連儂牆，虛擬實境展覽、用英文介紹抗爭用語的講座等。但因應現時情況，會移除敏感展品，只剩下影片，並會由當地人趕製一件藝術展品展出，「令到展覽無咁aggressive」。
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