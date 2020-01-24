【武漢肺炎】港增7宗懷疑個案一由港口衛生科呈報　食衛局醫管局代表下周赴武漢 (19:40)

【18:39】武漢爆發由新型冠狀病毒引起的肺炎，截至今日（11日）中午，本港過去24小時內，再接收7名曾14日內到過武漢並出現發燒等病徵的病人，令懷疑個案總數增至61宗，其中一名8歲女童的個案是由衛生署港口衛生科呈報，是港口衛生科首次呈報懷疑個案。

新增7名病人年齡介乎3至50歲，其中一名4歲男童已出院，他經化驗證實感染人類鼻病毒/腸病毒和甲型（H1）流感病毒。其餘6人仍留醫，分別入住瑪麗、那打素、伊利沙伯、瑪嘉烈及屯門醫院，除一名13歲男童未有陽性化驗結果外，其餘5人分別感染甲型（H1）流感、甲型（H3）流感、腺病毒、人類鼻病毒/腸病毒和呼吸道合胞病毒。

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