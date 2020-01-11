華仁小學新校舍開幕　湯漢︰學生需被珍惜　老師要讓其自由飛翔 (15:41)

湯漢樞機講道時寄語學生，面對現時社會局面，要以仁愛立足社會，成為負責任、正直的人。

教育局長楊潤雄致辭時表示，學校於新環境下硬件有所改善，期望學校善用其資源，舉辦新社區的優質課程及多元化區本學習活動。

自該校搬至新校舍，上、下午班合併為全日制，新校舍共有7層，設有24個標準課室及多個特別室，包括多媒體電腦室、多用途教室、視覺藝術室、會議室等。

該校編輯組及普通話科主任劉丹琼說，以往教師開會，因分了上下午班的關係，周六須特意回校開會，空間不足，教師須站着開會，現毋須再罰站；又稱學校改作全日制後，「時間好用好多」，大大方便教學設計，「以往只有半小時，未來得及總結課堂內容已需下課」。

該校小六學生陳灝稱，學校改為全日制後，認識多了不少同學，「上學開心咗」，又表示過往於課室內上視藝課會弄污課桌，清理需時。

其他報道：新地借新界3地建過渡屋共2000伙 元朗地皮30萬呎 曾申改劃用途遭否決

其他報道：17歲癌童死後驗出大鼠戊肝 最年輕個案 居荔景邨 曾住兒童醫院

其他報道：梁美芬倡國歌法直接公布實施 泛民批彈弓手 聶德權：盼本地立法