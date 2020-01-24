【武漢肺炎】有內地專家發放其中一病人病毒基因圖譜　袁國勇：與SARS病毒相似度近八成 (15:11)

內地官方尚未公布引致肺炎爆發的新冠狀病毒基因排序，但上海公共衛生中心及公共衛生醫學院、武漢市中心醫院、華中科技大學、武漢疾控中心、中國疾控中心、悉尼大學等研究人員，共同發放其中一名病人的初步病毒基因圖譜。袁國勇表示，有關圖譜內的鹼基對（base pair）有3萬多對，與以往所見的Beta冠狀病毒基因排序數目相近；與其他冠狀病毒比較後，最接近的是浙江舟山蝙蝠帶有、與SARS類似的冠狀病毒，且今次的新冠狀病毒無論與蝙蝠、人或果子狸的SARS冠狀病毒，相似度都接近八成，而新病毒用作進入細胞的蛋白的相似度則只有約六成。

他又稱，本港現在使用的測試可檢驗出任何冠狀病毒；現階段本港接收曾到武漢後出現病徵的病人，經測試後沒發現對引起武漢肺炎的新型冠狀病毒呈陽性。黃加慶則指出，港方今早已再與內地衛健委聯絡，希望取得新型冠狀病毒的基因排序，正等候對方回覆。

袁國勇表示，雖然今次的新冠狀病毒與以往的SARS冠狀病毒相似，但由於病毒只要有幾個基因排序改變，已能令病毒傳染性和毒性大大不同，故無法單靠基因排序斷定新冠狀病毒會否人傳人，或其他情況會否比SARS更好或更差。但他指出，內地現時的41宗確診個案中，有8人是已死或病情嚴重，嚴重比率「不太低」；加上內地春運已開始，本港不但不應鬆懈，更應加強戒備，一旦病症傳入香港須即時隔離，以免出現2003年內地SARS病人入住本港京華酒店後，發生超級傳播、致大量人染病的情況。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦曾把內地專家發布的新型冠狀病毒基因圖譜，與網上的病毒基因庫作快速對比，認為結果與之前內地所發放資訊脗合，發現新冠狀病毒所屬的家族支派，與2003年SARS病毒，以及在蝙蝠和果子狸找到的冠狀病毒類似，但由於新病毒與最相近的病毒基因圖譜差異達7%，可能涉及病毒基因洗牌或突變，故仍需時詳細分析。

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