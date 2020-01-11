【武漢肺炎】何栢良：市民勿隱瞞病史外遊紀錄　以防「超級傳播」 (13:46)

武漢爆發由新型冠狀病毒引起的肺炎，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）於港台節目《香港家書》呼籲政府及市民做好預防措施、想好應變計劃，包括政府要確保由武漢抵港的旅客通過體溫檢測，市民千萬不要隱瞞病史或外遊紀錄等，防止超級傳播。
何栢良表示，無論航空、陸路或水路，政府要確保每一位由武漢抵港的旅客，都通過體溫檢測。如果再有新增個案，就應該要求旅客填寫健康申報表。第二，市民若不舒服要去看醫生，千萬不要隱瞞病史或外遊紀錄。因為醫院是篩查受感染病人最重要的一道防線，可以及時將懷疑個案隔離，以阻止「超級傳播」。若市民隱瞞，就會令醫護人員警覺性降低，工作事倍功半。
何栢良續說，阻止「超級傳播」，守護社區的環境衛生，人人有責。公立醫院、私家醫院、港鐵、大型商場與領展旗下商場、酒樓、連鎖店，都應該保持廁所衛生，勤清潔及提供廁板消毒液，升降機掣與電梯扶手都要定時找人抹乾淨。
他建議以上地方可考慮提供熱線，讓市民透過即時通訊軟件，反映廁所衛生問題。他提醒，市民用廁所時不要在廁所吐痰、沖廁要蓋上廁板，去完廁所要洗手，還有不舒服要戴口罩，打噴嚏時用紙巾掩住口鼻。若市民家中是用U形去水渠，就要經常往內倒水，保持儲水不會乾。
武漢肺炎 相關報道：
相關字詞﹕武漢肺炎 武漢 冠狀病毒 何栢良 體溫檢測 廁所衛生 戴口罩 去水渠 食物及衛生局 衛生署 衛生防護中心 醫院管理局 醫管局 編輯推介