【武漢肺炎】陳肇始：今開會討論內地死亡個案　向國家衛健委索病毒基因圖譜 (11:17)

她重申，香港目前並無確診武漢肺炎相關個案，現時香港共有53宗懷疑感染個案，當中31人已出院，仍有22人留醫，所有病人情況穩定，並無去過武漢的街市。

她指出，目前醫管局要用6至8小時檢測懷疑感染個案，若取得病毒基因圖譜可加快檢測速度，局方會密切聯絡國家衛健委索取基因圖譜。她強調，與國家衛健委的通報機制行之有效，局方樂意考慮面對面溝通。

她表示，根據內地通報，現時無明確人傳人情況，亦無醫護人員受感染，爆發疫情的街市已於本月1日關閉，1月3日後無發現新個案，因此從傳播性來看是向好的。

她說，關注及理解市面口罩供應緊張的情況，局方已與藥房商會、供應商、私家醫生及香港私家醫院聯會等聯繫了解情況，藥房正等待口罩來貨中，並非斷貨，藥房商會理事長亦已呼籲會員不要坐地起價。她又說，公立醫院的口罩及保護衣存貨量足夠維持起碼3個月，另外所有公立醫院約有1400張隔離病牀，有400多張可即時使用。

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