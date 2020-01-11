【武漢肺炎】首名死亡患者為61歲男　長年到華南海鮮批發市場採購 (11:14)

【11:14】武漢市衛健委通報，死者為一名61歲男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病。該患者常年在武漢市華南海鮮市場採購貨物，入院治療後情況無好轉，於周四（9日）晚搶救無效死亡。經核酸檢測後，證實對新型冠狀病毒呈陽性。死亡診斷為重症肺炎，急性呼吸窘迫綜合症（重度），膿毒性休克，多器官功能衰竭，嚴重酸鹼代謝紊亂，肝硬化；直接死亡原因為呼吸循環衰竭。
【08:23】武漢市衛生健康委組織今日（11日）通報新型冠狀病毒引發的肺炎情況，迄今該肺炎病例有41宗，其中已出院2宗，重症7宗、死亡1宗，其餘患者病情穩定。所有密切接觸者739人，其中醫務人員419人均已接受醫學觀察，並沒有發現相關病例。這是國家、省市專家組對收入醫院觀察、治療的患者臨牀表現、流行病學史、實驗室檢測結果等進行的綜合研判。今次是當局首度公布有死亡個案。
武漢衛健委對現有患者標本進行了檢測，截至2020年1月10日，已完成病原核酸檢測。通報指出，自2020年1月3日以來未發現新發病例。目前，未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據。
（央視新聞）
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