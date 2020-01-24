毛孟靜反對海洋公園申逾100億元注資　團體促取消海洋劇場團養動物 (21:04)

毛孟靜在記者會透露，海洋公園早前約見立法會議員「作政治游說」並介紹該「全新定位發展策略計劃」。她透露，會上海洋公園代表稱公園經營嚴峻，原因有四，包括遊戲未更新、較少適合一家大小一起玩的設施、未善用臨海地段及全天候開放的設施不足，公園希望建設「自然保育為本的度假勝地」。毛建議海洋公園分階段申請撥款，「一次過（申請撥款100億元），相信機會低很多」。

毛孟靜又引述會上有公園代表指出，內部亦正式討論海豚表演的問題，海洋劇場會有所改動。她續稱，消息人士對她表示，海洋公園董事局正討論「海豚退休先，海豹海獅可能遲少少，但這個是一個進步」。海洋公園回應表示，改建海洋劇場是「全新定位策略發展計劃」其中一個項目，詳情會在本月向立法會經濟發展事務委員會提交的文件中交代。

另外，「豚聚一家」召集人黃豪賢代表宣讀三項要求，包括關閉海洋劇場及展館、訂立時間表停止圈養動物，釋放動物回歸大自然，以及提高樂園的透明度。他強調，若然海洋公園未能達到此三項要求，會要求公園全面撤回100億元撥款申請。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪稱，並非希望海洋公園倒閉，但認為國際間不會有文明的國家圈養動物作表演之用，「不願意一個自稱香港人的公園做出不文明之事」。香港海豚保育學會幹事張家駒則建議，海洋公園可以光影投影動物生態影像，取代動物表演。

海洋公園就此回應表示，作為服務社區的非牟利機構和保育中心，公園的動物大使在過去43年為香港及海外遊人帶來無數美好回憶，也帶來教育和自然保護信息，是推動保育教育不可或缺的一部分。

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