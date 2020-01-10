政府區議員簡介會出席率不足一成　張建宗稱有心交流最重要 (20:05)

民政事務區長劉江華稱，觀塘音樂噴泉、灣仔摩頓台項目合約已批出，因尊重程序、合約精神，工程會繼續；他說，這與違約金額等因素無關，而是合約已開展。他表示，新任區議員有4年任期，可提出新項目。

觀塘區議員顏汶羽在簡介會中途離場，稱需趕赴開會，他表示，張建宗在簡介會上就區議員職能簡介15至20分鐘，其後區議員輪流提問、抽籤發言，他在會上反映觀塘交通擠塞、違例泊車等問題，形容會上氣氛和諧，他在場期間未見有人示威。

顏汶羽續道，出席官員包括張建宗、食物及衛生局長陳肇始、民政事務局長劉江華、發展局長黃偉綸等人。被問到如何看民主派區議會多杯葛會面，顏汶羽認為任何政治背景的議員都應把握機會與政府交流；如杯葛交流會不利區議員執行職務，難反映市民期望予政府知悉。

灣仔區議員黃宏泰稱，會上鮮提政治爭拗，專注提地區問題。對於民主派杯葛會議，他認為非好事，並稱若所有區議員出席，簡介會會有較大代表性。西貢區議員方國珊則指出，司長開場發言較短，多回應區議員提問，雖每人發言僅3分鐘，但對地區問題較到位、實在。她建議各司局長應多落區。

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