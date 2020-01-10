去年交通費補貼總額19億　平均每人每月獲73元　政府認難辨水貨客 (19:58)

運輸及房屋局今日（10日）向立法會交通事務委員會提交的文件顯示，去年平均每月有214萬人可領取交通補貼，平均每人每月領取73元；逾七成受惠者、即158萬人領取金額少於100元；每月約有12萬人領取補貼逾200元，即其每月交通費高於1200元。

領取交通補貼的期限為3個月，截至上月15日，去年1至8月的交通補貼已屆領取期限，文件顯示，部分合資格者未有領取交通補貼，1至8月每月約有13%至18%合資格者未有領取交通補貼。

外界關注交通補貼會否被用作補貼水貨客，文件指出，實施交通補貼前，平均每月公共交通開支超過2000元的八達通約有3000張，實施後增至3600張。運房局指出，政府難以單從市民的出行習慣或實際公共交通開支，準確分辨出從事水貨活動者；每月活躍八達通約有1000萬張，交通費超過2000元的八達通比例維持在相對較低水平，當局會繼續密切留意計劃實施情況，並會在今年初已啟動的檢討中，檢視有關水貨客的問題，預計今年第四季完成檢討。

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