去年交通費補貼總額19億　平均每人每月獲73元　政府認難辨水貨客 (19:58)

政府去年1月推出公共交通費用補貼計劃，運輸及房屋局向立法會提交文件顯示，去年發放的交通補貼總額為19億元，平均每人每月領取補貼73元，有12萬人平均每月領取金額逾200元。政府表示，難以從交通開支分辨出水貨客，但承認推出計劃後，每月交通費超過2000元的八達通數目，較推出計劃前增加兩成。政府又表示，會研究將其他電子繳費系統納入計劃。
運輸及房屋局今日（10日）向立法會交通事務委員會提交的文件顯示，去年平均每月有214萬人可領取交通補貼，平均每人每月領取73元；逾七成受惠者、即158萬人領取金額少於100元；每月約有12萬人領取補貼逾200元，即其每月交通費高於1200元。
領取交通補貼的期限為3個月，截至上月15日，去年1至8月的交通補貼已屆領取期限，文件顯示，部分合資格者未有領取交通補貼，1至8月每月約有13%至18%合資格者未有領取交通補貼。
外界關注交通補貼會否被用作補貼水貨客，文件指出，實施交通補貼前，平均每月公共交通開支超過2000元的八達通約有3000張，實施後增至3600張。運房局指出，政府難以單從市民的出行習慣或實際公共交通開支，準確分辨出從事水貨活動者；每月活躍八達通約有1000萬張，交通費超過2000元的八達通比例維持在相對較低水平，當局會繼續密切留意計劃實施情況，並會在今年初已啟動的檢討中，檢視有關水貨客的問題，預計今年第四季完成檢討。