「國難忠醫」成員返廣州後失聯　室友稱疑被「行政拘留」 (19:38)

「國難忠醫」另一成員「細牛」與事主的母親及立法會議員楊岳橋下午（10日）一同見記者。「細牛」稱，周三仍與事主「肥仔」見面，同日「肥仔」 經皇崗口岸返回廣州，他說「肥仔」正就讀廣州中醫藥大學五年級，現正在當地的醫院實習，間中有需要或假期時才會返港，據他了解，「肥仔」以往過關時從未被公安拘留。

「細牛」稱，昨日（9日）下午3時，「肥仔」無故在「國難忠醫」Telegram加入新成員，但未有解釋原因。同日晚上，「細牛」收到「肥仔」室友經Telegram聯絡，叫他「不要輕舉妄動，四處有鬼（內奸）」，又叫他不要告訴任何人，又指肥仔「不安全」、「在國安行政拘留」。

「國難忠醫」及事主母親其後決定向立法會議員楊岳橋求助。細牛稱「國難忠醫」只想提供人道支援，不論政治立場救治病人，團隊從沒有任何違規行為，不明白為何成員會「被失蹤」。

「肥仔」的母親指出，平日兒子回廣州實習，會每日與家人保持聯絡，惟這兩天完全失去聯絡，電話和WhatsApp均沒有回覆，她感到十分擔心，正考慮是否要聯絡廣州大學方了解，或報警尋求協助。

立法會議員楊岳橋說，「國難忠醫」只是從事人道救援，「如這樣做都會被國安盯上，是趕盡殺絕的行為」。他質疑港府是否知悉是次拘捕，擔憂在內地工作及讀書的港人日後或失去自由。

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