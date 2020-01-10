七旬父親疑「甩喉管」　家人未獲醫護跟進　死因庭今開審 (16:55)

事主邱名伴（終年74歲）生前患哮喘及肺阻塞。2016年5月12日，他經救護車送往屯門醫院急症室，同月16日凌晨5時在深切治療部搶救不治。

事主長女邱玉琴供稱，父親在5月12日出現氣喘，母親遂召救護車將父親送院，醫院當晚為父親插氧氣喉。兩日後，邱玉琴凌晨收到醫院來電，稱父親心臟停頓10分鐘；隨後醫生以心外壓搶救成功。她遂在病房外逗留，其間聽到醫療儀器「係咁響」，她向護士查詢卻不獲理會。直到早上7時，護士為父親抽痰，響聲才停止。

邱玉琴指出，父親5月15日轉往深切治療部。至16日凌晨3時，醫院再次來電，父親被搶救期間，她聽到醫生說「有個波爆咗，畀唔到氣佢。」父親終於凌晨5時被宣告死亡。她說父親過身翌日，院方要求緊急開會，透露父親首次接受搶救，是因為喉管脫落5分鐘，她謂「點解喉管甩咗都無人理？」

律敦治醫院醫生羅溢章、私家醫生邱國慶分別於4月初及5月初診治事主，兩人供稱事主當時肺部無陰影，情況穩定。

屯門醫院急症科醫生劉廣雄稱，事主患慢性阻塞性肺病，是長期病患。他在5月12日入院，不但呼吸困難，也出現血酸出毒，插喉可幫他排出二氧化碳。事主家屬問到如何確認插喉位置正確，劉廣雄表示可目測。

屯門醫院深切治療部時任顧問醫生陳勁松呈上事主在5月14日的心跳紀錄，顯示他凌晨的心跳脈搏變化甚大，一度由每分鐘119下跌至23下。陳勁松供稱，當時護士發現事主的喉管導管交換器一度脫落，肺部出現喘鳴聲，搶救後回復正常。

被問到如何避免「甩喉管」，陳勁松表示可使用潮氣末二氧化碳監測儀，監測插喉後的肺空氣含量。但陳勁松表示，由於醫學界未有共識，加上儀器有鬆脫風險，屯門醫院沒有採購使用。他又指出，由於外界干擾，醫院病牀邊的儀器偶爾會發出錯誤警報。聆訊今午繼續。

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