梁美芬倡政府直接頒布《國歌法》　陳淑莊轟勢令香港再受衝擊 (16:37)

梁美芬之後再解釋，她是想指出民主派的想法幼稚，不熟悉《基本法》，不知道之後發生的事，會影響中央與特區關係，「仲要人同意你政改？」她稱，《國歌法》已放了在《基本法》附件三，若本地立法做不到就要直接公布，舉例《國籍法》亦是直接公布的全國法律，未來若有官司亦用大陸法處理。她強調，國歌是主權問題，「如果連這些事都不想做，肯定這班人是不接受一國兩制」。

至於如何可以令《國歌法》由處於本地立法程序變為直接公布，她稱，政府可以撤回《國歌法》草案，直接公布；亦可待7月本屆立法會會期完結，該條例草案就會自動失效。她認為「無希望可以本地立法」，不相信立法會可以透過本地立法方式通過此法例，「唔好嘥呢啲時間」，若她能連任立法會議員，「都不會提本地立法」。

她稱，政府知道她的看法，強調只是談法律，不是代表政府；又說不知道政府何時才能作出決定，「這屆政府最出名是拖」。她表示，基本法委員會沒有討論此做法。

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