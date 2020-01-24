【禁蒙面法】覆核方：緊急法未定義「危害公安」　市民戴口罩自保涉言論自由 (15:45)

高等法院去年裁定引用《緊急情况規例條例》訂立《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》）違憲，並宣布禁蒙面法無效，政府一方不服裁決提出上訴，案件今（10日）續審。名譽資深大律師陳文敏代表提出司法覆核的24名立法會議員指出，市民需要戴上口罩保護自己。他舉例，警方早前曾把催淚彈射至老人院等地方；早前的元旦大遊行中，警方要求約100萬名遊行人士於半小時內疏散，又在不作任何警告下發射催淚彈，認為民眾離開現場期間，已需戴上口罩保護自己。
陳文敏表示，面罩本身已包含某些信息，例如戴上小熊維尼的面罩已包含對中國政府的不滿。他說，目前社會氣氛極度分化，不少對警方濫權的公務員，甚至部分同樣對警隊感不滿的警員，均須蒙面參與示威，形容本案不止涉及蒙面議題，更涉言論自由的議題。
陳文敏又指出，本案與起底風險有關，警察隊員佐級協會早前獲上訴庭頒發禁制令，禁止公眾和候選人查閱選民姓名和登記地址，以防止警員承受起底風險；他形容目前起底風險不局限於警員，部分示威者亦承受起底風險。
代表24名立法會議員的另一資深大律師李志喜形容，《緊急法》未有定義「危害公安」，但容許行政機關在不設諮詢的情況下，繞過正常立法程序訂立法例。她指出，法治根本不容過分廣闊的法案存在，導致法庭無從裁斷相關法案有否超越立法定義。
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