圖書館助理落藥非禮女網友　官斥行為令人不齒判囚30月 (15:15)

已婚的國際學校圖書館助理，訛稱自己是中文科教師，前年邀約21歲女網友「唱K」，在飲品落藥迷魂對方，再乘機非禮其胸部及私處。男助理否認控罪受審，早前在區域法院被裁定施用藥物以獲得或便利作非法的性行為等兩罪成。法官今（10日）判刑直斥被告行為令人不齒，判囚30個月。
被告鄭棨語（29歲）已離任學校圖書館助理一職，現時無業。他否認被控施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、非禮、管有第一部毒藥共3罪，經審訊後被裁定首兩項控罪罪成。
辯方求情稱，被告案發前一直行為良好，其31歲妻子有情緒問題，依賴被告照顧她，但丈夫入獄後只剩她獨自解決問題，而本案沒有影響夫妻關係，望法庭考慮其妻子狀況，予以輕判。
法官練錦鴻判刑時稱，本案令人髮指，被告趁對方不為意時，施用藥物令事主失去意識，並非禮對方，且脫下事主內褲，被告明顯想與對方性交，「無論法律上、道德上都不能容忍」，幸好事主沒有因此受長期傷害，但判刑需反映該些行為令人不齒，終判他監禁30個月。
控方案情指出，被告在2018年9月2日約事主唱K，趁她離開K房時在其飲品落藥。事主飲用後意識模糊，被告脫下女事主內褲摸私處，並隔着胸圍摸胸部，兩次均為時20秒。事主其後在男友協助下送院治理，當時事主並無穿內褲。經檢驗後，事主血液及尿液有安眠藥及鎮靜劑成分。
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