圖書館助理落藥非禮女網友　官斥行為令人不齒判囚30月 (15:15)

被告鄭棨語（29歲）已離任學校圖書館助理一職，現時無業。他否認被控施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、非禮、管有第一部毒藥共3罪，經審訊後被裁定首兩項控罪罪成。

辯方求情稱，被告案發前一直行為良好，其31歲妻子有情緒問題，依賴被告照顧她，但丈夫入獄後只剩她獨自解決問題，而本案沒有影響夫妻關係，望法庭考慮其妻子狀況，予以輕判。

法官練錦鴻判刑時稱，本案令人髮指，被告趁對方不為意時，施用藥物令事主失去意識，並非禮對方，且脫下事主內褲，被告明顯想與對方性交，「無論法律上、道德上都不能容忍」，幸好事主沒有因此受長期傷害，但判刑需反映該些行為令人不齒，終判他監禁30個月。

控方案情指出，被告在2018年9月2日約事主唱K，趁她離開K房時在其飲品落藥。事主飲用後意識模糊，被告脫下女事主內褲摸私處，並隔着胸圍摸胸部，兩次均為時20秒。事主其後在男友協助下送院治理，當時事主並無穿內褲。經檢驗後，事主血液及尿液有安眠藥及鎮靜劑成分。

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