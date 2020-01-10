【交通消息】東涌線電纜故障　欣澳至東涌站列車服務一度暫停 (17:42)

車務控制中心即時安排工程人員到現場處理，檢查後發現小蠔灣車廠範圍一段架空電纜有設備受損。工程人員把該列列車移離主行車綫，並完成架空電纜搶修及檢查工作。在確定主行車線的架空電纜運作回復正常後，東涌線及機場快綫服務於大約下午3點45分左右逐步回復正常。工程人員稍後會進一步調查跳掣以及架空電纜設備受損的原因。

【15:52】港鐵表示，職員已完成搶修及檢查工作，東涌線列車服務於下午3時45分左右開始逐步回復正常；而機場快線亦回復每10分鐘一班車。市區預辦登機服務的截止時間亦回復至飛機起飛前90分鐘。

【15:15】港鐵表示，東涌線有架空電纜故障，影響列車服務。現時往來香港站至欣澳站列車服務維持8分鐘一班，欣澳站至東涌站列車服務暫停，港鐵職員現正搶修。港鐵正安排接駁巴士行走受影響車站。

受東涌線列車服務調整影響，機場快線作出車務調動，現時維持12分鐘一班車。市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為120分鐘。

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