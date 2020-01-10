2008年天瑞邨麥當勞謀殺案　兩疑兇潛逃10年內地落網今開審 (15:00)

兩名被告鍾振豐（32歲）及黃俊敏（33歲）否認一項謀殺罪，控罪指兩人於2008年10月2日，在天水圍天瑞邨商場麥當勞快餐店內，與其餘7人謀殺男子潘嘉恩（終年25歲）。

控方開案陳辭指出，兩名被告的朋友「柏倫」當年與女子「愛兒」交往，但「愛兒」跟前男友「小強」藕斷絲連，令「柏倫」與「小強」水火不容。

案發晚上，「小強」與事主在事發麥當勞店外聊天，他們碰見「柏倫」，雙方爭執。其後「小強」與「柏倫」先後離開，事主則獨自進入麥當勞，惟「柏倫」之後帶同其他8人，包括兩名被告折返「報仇」，圍毆死者逾30秒，令死者倒地流血，送院後3天不治。

庭上播放麥當勞閉路電視片段，顯示被告在餐廳內拿取一棍子自衛，隨後一名男子到場，與被告溝通幾句，8名男子再從後一擁而上，以麵包盤、鐵傘架及搶去事主的棍子襲擊他。最後事主倒在血泊中，次被告再用傘架用力重擊死者，並迅速逃去。

兩名被告事後逃往內地，內地當局2018年發現他們身分，把他們押返香港。另外，其他部分涉案被告亦被捕，相關審訊及法律程序已完成。審訊下周一（13日）繼續。

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