涉非禮15歲女生並發裸照　機管局電子工程師判囚15月　官稱以互聯網犯罪為加刑因素 (14:00)

裁判官強調，法例一直保護未成年少女，被告於女生緊密圈子發放相片，會對女生造成長時間傷害，而被告以互聯網干犯罪行亦為加刑因素。

被告區子龍（24歲）被控各一項促致未滿18歲的人製作色情物品、管有兒童色情物品、猥褻侵犯及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為共4項罪名，其父母今日亦有到庭。

辯方透露，被告於機管局任職電子工程師，其背景報告及心理報告顯示，被告患有社交障礙症，與異性相處有困難，有高度性方面的追求。辯方說，被告曾有自殺念頭，辯方一度強調，須以心理輔導配合判刑，並要求索取被告精神科報告但遭拒。

辯方求情指出，被告與事主本來相識，案發時為「約會」，與同類案件比較，並非最嚴重，而且被告案發後有悔意，裁判官聽後即說「係咪呢？」。

裁判官透露報告指出，被告有重犯機會，而且互聯網覆蓋率無邊界，被告使用互聯網犯案為加刑因素，加上法例一直保護未成年少女，而被告於事主最緊密的圈子發放其裸照，相信對事主造成長時間的傷害，案件比一般情況嚴重，故決定判處被告入獄15個月，以示阻嚇及向社會表達法庭不會姑息此類行為。

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