海關破4健身中心拘16人　涉騙6青年66萬元 (13:55)

海關不良營商手法調查課指揮官黃志聰表示，被捕的13男3女，當中包括7名公司董事、7名銷售員、2名海味店店員，大部分是首次涉案，當中有部分涉案健身中心仍然營業。案件涉及6名年約20歲的年輕事主，涉及款項達67萬元，當中涉款最高個案涉款逾27萬元。

不良營商手法調查課監督葉冬菁說，該批健身中心常利用年輕職員到街上派發卡片、宣傳單張或問卷，與年輕人打開話題，欺騙他們到辦公室填寫一份聲稱為「問卷」的合約文件，其間會不斷遮掩文件上部分內容，又強行保留事主的身份證，誘使事主簽署證明資料屬實。

當事主發現受騙並反抗，自稱負責人的店員就會出現，誘騙事主提供個人銀行存款紀錄以辦理「取消合約」手續，籍似窺探事主的經濟狀況，再於另一份合約上填寫相應銀碼以淘空事主的戶口，事主往往為求脫身就範，騙徙最後會拍下簽新約過程，再稱「取消合約」不成功，無法退款。

葉冬菁稱，是次案件中的健身中心不設信用卡收費機，騙徙為進一步淘空事主的信用卡信用額，會脅着受事主到一間有關連的海味店，利用其信用卡購物，但事主不會獲得任何貨品，騙徙甚至會利用其信用卡資料於網上作現金透資及向財務公司借貸，進一步詐取事主的資產。

海關自2018年底展開代號「龍捲風」行動後，連同上述個案，至今已出動24次，並於旺角及油麻地破獲6間涉不良銷售手法健身中心，當中4間已結業，並拘捕26男6女，涉款達250萬元。

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