轄下幼稚園擬裝收音閉路電視　保良局：為學生福祉　教協批不尊重教師 (22:49)

教育局：學校可按實際需要考慮裝閉路電視

教育局回應表示，學校可按實際需要考慮安裝閉路電視系統，學校必須符合有關法例，考慮其必要性、合理性及公開性，並尋求師生及家長理解，遵從香港個人資料私隱專員發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，在保安與私隱間取得合理平衡。

教協將去信保良局 查詢執行詳情目的

教協對保良局做法表示「十分震驚」，指出在沒有諮詢、沒有說明收集個人資料的目的情況下，安裝具備監聽功能的監察裝置，有違保護私隱原則，將去信保良局查詢執行詳情和目的，如發現有關安排違反保護私隱政策，將會要求有關團體停止執行相關計劃。

保良局回覆本報查詢表示，自2015年起在屬下部分幼稚園暨幼兒園安裝閉路電視，系統具有收音功能，以全面了解學生在校內的學習生活情況及保障幼兒學童安全；有關做法以學生福祉為大前提，與近期社會事件無關。

保良局：安裝閉路電視前 會諮詢教職員意見

保良局又稱，學校安裝閉路電視前，均會諮詢教職員意見及通知學生家長，並在當眼地方張貼通告，供各持份者了解閉路電視系統的用途和位置，指所有閉路電視只安裝於公共及教學用途的空間，除因有事故發生而需要保留錄影片段，否則所攝錄的影像會在一個月後刪除。