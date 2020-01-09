【武漢肺炎】衛生防護中心提出取新病毒基因排序　盼縮減檢測時間 (21:26)

衛生防護中心總監黃加慶傍晚在記者會上表示，今日（9日）接獲國家衛健委通報，根據病原學鑑定，初步判定武漢不明肺炎個案由新型冠狀病毒引起，衛生防護中心已向國家衛健委提出，希望取得有關病毒的基因排序，以讓衛生署和香港大學可製作針對該病毒的快速測試。
至晚上衛生防護中心未取得病毒的基因排序，但香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指出，目前已有技術可檢測到不同類型的冠狀病毒，「應該新型病毒都驗到」。有關測試只需6至8小時，因此如有武漢新冠狀病毒個案出現，現時亦可測出來。他續說，取得病毒基因排序可製作針對性快速測試，料需要2至3日製作，屆時檢測可縮減至2至3小時。
袁國勇指出，蛋白酶抑制劑和干擾素在治療SARS和MERS兩種冠狀病毒上有成效，亦可試用作治療武漢新冠狀病毒。
許樹昌：未見新病毒有明顯人傳人迹象
新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，截至1月5日武漢公布的資料，未見新病毒有明顯人傳人迹象，初步看來嚴重性較SARS低。他指出，委員會今早召開會議，認同病毒可能來自海鮮和動物市場，呼籲市民勿吃野味或到有出售野味的市場用餐。
醫管局設熱線 供前線查詢保護裝備
另外，有醫院員工反映部門缺少適合大小的N95口罩，被迫用尺寸不合的口罩，上述問題遍及港島和九龍區醫院，批評醫管局預備了的資源落不到前線。醫管局今表示，就個人保護裝備及被服供應問題，設立熱線供前線員工查詢。
武漢肺炎 相關新聞：
何栢良憂帶新冠狀病毒野味流至不同省市 促內地盡快公布基因圖譜研快速測試
武漢肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒 世衛：反對向中國實施旅遊貿易限制
相關字詞﹕武漢肺炎 不明肺炎 武漢 肺炎 食物及衛生局 衛生署 衛生防護中心 醫院管理局 醫管局 袁國勇 許樹昌 冠狀病毒 基因排序 編輯推介