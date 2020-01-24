不滿遭性騷擾及男女不同酬　女顧問向投資公司索償150萬元 (20:36)

原告Chui Sul Yee Halina，被告為天達資產管理香港有限公司（Investec Asset Management Hong Kong Limited）。入稟狀指出，原告自2016年11月受僱，職位為首席顧問，年薪逾130萬元，2018年10月被終止合約。

稱公司活動要求女同事穿泳衣旗袍展身材

原告表示，2018年2月，公司多名高層包括原告外訪峇里島參與工作會議，當日有一個戶外活動在水上活動中心舉行，女同事穿泳衣出席，在眾人展露身材，原告被要求選擇玩水上運動或躺於設在公眾地方的按摩牀；一名男高層露出背部俯臥在原告旁邊，令她甚為尷尬。同日返酒店時，該名男高層嘗試與原告調情，又邀請她與其他男高層打桌球，明顯因她身穿低胸上衣，對方想趁機讓她露出「事業線」。

同年5月，公司舉行聯誼活動，原告指出，女員工需穿公司提供的緊身旗袍，在顧客及高層面前「巡遊」，並遭人拍下照片，男同事就此事開玩笑，令女同事感到冒犯及性騷擾。

赴英總行談男女平待情況後回港被解僱

原告表示，公司招聘有性別歧視，在2017年至18年要求聘請更多男員工取代女員工。原告指出。男女員工薪金有別，舉例稱2017年底，公司男高層以聘請男員工為由，不理會原告反對，聘用一名只有兩年零售經驗、沒有銷售經驗的男員工任職銷售部高層，月薪達9萬元，但已任職5年女部門副主管的月薪為6至7萬元。

2018年原告曾向公司男高層透露，希望遠赴倫敦向總公司行政總裁談及本港公司男女平等的情況，男高層震怒。原告8月如常完成倫敦之旅，回港不久後被解僱，但原告稱自己一向表現優異，從未收到警告信，質疑因投訴性騷擾而被解僱。

申索人曾向平機會投訴性騷擾，但屬逾時投訴不獲受理。她亦已入稟勞資審裁處。

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